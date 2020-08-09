شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تهاجم الحكومة اللبنانية:"نزلنا عُزَّل نبكي بيروت قابلونا بالرصاص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب، عن استياءها من طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من اهمال الحكومة وتسببها في انفجار مرفأ بيروت، وغردت مايا دياب على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "نزلنا على الطريق عُزَّل نبكي بيروت ونتحسّر ونطلب منهم الرحيل، قابلونا بالرصاص، اوعى بعد كده أي رئيس يقولكم حاربوا الفساد منساعدكن، هم الفساد وهم العار وهم من دمّر كل شيء".



مايا دياب على تويتر

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء الماضي، الحداد الوطني العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

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وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

وشهدت بيروت الثلاثاء، انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.

وشكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240 كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط عشرات الضحايا وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الأيام المقبلة.