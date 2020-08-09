شكرا لقرائتكم خبر عن من "بيت الأشباح" إلى "ريا وسكينة".. 10 أفلام جمعت بين ثريا حلمى وإسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية ثريا حلمى، اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس، والتي دخلت قلوب جمهورها بسرعة فائقة لما تتمتع به من خفة ظل، كما تعتبر من أفضل الذين قدموا مونولوج حتى نافست النجوم الذين كانوا يقدمونه وقتها، وبالتالى أصبحت أول سفيرة لفن المونولوج من بين النساء، واستمرت فى أدائه من العام 1944 وحتى العام 1966، ومن أشهر ماغنت من المونولوجات "عيب اعمل معروف"،" أدينى عقلك"، "يا سيدى عيب"، "فتح يابنى فتح شوف مين بيكلمك"، "لا مؤاخذة".

قدمت الفنانة ثريا حلمى العديد من الأفلام السينمائية الناجحة والتي أصبحت علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، ولكنها تميزت بشكل كبير جدا مع زميلها الفنان الراحل إسماعيل ياسين الذى اشتهر أيضا بفن المونولوج، وقدموا سويا 10 أفلام في مشوارهم السينمائى كللت بالنجاح الجماهيري، وهى، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، بشرة خير، حلال عليك، الهوا مالوش دوا، كلمة الحق، حظك هذا الأسبوع، حلاق بغداد، كيلو 99، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، عجيب أفندى.

لم يقتصر نجاح ثريا حلمى على أفلامها مع إسمايعل ياسين فقط، بل نجحت في الكثير من الأفلام السينمائية مع نجوم كبار آخرين من بينها، "أخيرا تزوجت"، "لو كنت غنى"، "العريس الخامس"، "نداء الدم"، "عريس الهنا"، "من الجانى"، "بائعة الخبز"، "السوق السوداء"، "ليلة الحظ"، "القرش الأبيض"، "ليلة الجمعة"، "كازينو اللطافة".

كما قدمت العديد من المسرحيات منها "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي و"مع خالص تحياتى"، وكان آخر أعمالها فيلم "2 ضد القانون"، في العام 1992، مع عزت العلايلي و فيفي عبده ، ورحلت عن عالمنا في 9 أغسطس 1994 عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة أكثر من 70 فيلم و300 مونولوج.





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