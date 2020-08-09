فن ومشاهير

من "بيت الأشباح" إلى "ريا وسكينة".. 10 أفلام جمعت بين ثريا حلمى وإسماعيل ياسين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن من "بيت الأشباح" إلى "ريا وسكينة".. 10 أفلام جمعت بين ثريا حلمى وإسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية ثريا حلمى، اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس، والتي دخلت قلوب جمهورها بسرعة فائقة لما تتمتع به من خفة ظل، كما تعتبر من أفضل الذين قدموا مونولوج حتى نافست النجوم الذين كانوا يقدمونه وقتها، وبالتالى أصبحت أول سفيرة لفن المونولوج من بين النساء، واستمرت فى أدائه من العام 1944 وحتى العام 1966، ومن أشهر ماغنت من المونولوجات "عيب اعمل معروف"،" أدينى عقلك"، "يا سيدى عيب"، "فتح يابنى فتح شوف مين بيكلمك"، "لا مؤاخذة".

قدمت الفنانة ثريا حلمى العديد من الأفلام السينمائية الناجحة والتي أصبحت علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، ولكنها تميزت بشكل كبير جدا مع زميلها الفنان الراحل إسماعيل ياسين الذى اشتهر أيضا بفن المونولوج، وقدموا سويا 10 أفلام في مشوارهم السينمائى كللت بالنجاح الجماهيري، وهى، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، بشرة خير، حلال عليك، الهوا مالوش دوا، كلمة الحق، حظك هذا الأسبوع، حلاق بغداد، كيلو 99، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، عجيب أفندى.

لم يقتصر نجاح ثريا حلمى على أفلامها مع إسمايعل ياسين فقط، بل نجحت في الكثير من الأفلام السينمائية مع نجوم كبار آخرين من بينها، "أخيرا تزوجت"، "لو كنت غنى"، "العريس الخامس"، "نداء الدم"، "عريس الهنا"، "من الجانى"، "بائعة الخبز"، "السوق السوداء"، "ليلة الحظ"، "القرش الأبيض"، "ليلة الجمعة"، "كازينو اللطافة".

كما قدمت العديد من المسرحيات منها "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي و"مع خالص تحياتى"، وكان آخر أعمالها فيلم "2 ضد القانون"، في العام 1992، مع عزت العلايلي و فيفي عبده ، ورحلت عن عالمنا في 9 أغسطس 1994 عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة أكثر من 70 فيلم و300 مونولوج.

57_fe469053-a33c-44c4-ad91-43aea17c4849_600x600
 

 

_315x420_4e3e32bf362719dae61bd8b677b64d98b3937d6b823aa8ab735fad1998a4d1e8

 

 

_315x420_66deb4c279291e15f766f204f3c20e4482514d7c4cb305407b44be840708ceb0

 

Advertisements

 

 

_315x420_a938970aa02ea41131270ae5d0b4c40125a39654c4d50978a0e2d079276f4020
 

 

_315x420_d504d80f7e1cfb9079e5c5c8b7a42778f89d97b1c0f6a757e2086108d67a286b
 

 

_315x420_78bd13aff09012f34a56ba1cfc9c60e42effbe985defb580aca9450e90c349a1
 

 

_315x420_095b554679e8e5f9cfc6fb5402f1f8548a517bae3f5401ebac263369274abf0d
 

 

_315x420_d493df5f399121fd4c094f99a2f0a9acddf5bc01b8db334a904cd34d2a9a1ca7
 

 

_315x420_a6dbee7cd3399022de7d4ac51bbf7c5f76432b17c8540a25afcfcf1cb9f730e8
 

 

_315x420_be818c38cba492e44981749cd642a9afcd15214571ce5be2f349e522cf6d4c25
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من "بيت الأشباح" إلى "ريا وسكينة".. 10 أفلام جمعت بين ثريا حلمى وإسماعيل ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا