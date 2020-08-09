الفنانة هند عبدالحليم تحتفل بزفافها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، اليوم السبت، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء السبت 8 أغسطس

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن، من أصدقاء العروس، بينهم الفنانة التونسية درة، والفنان عمر الشناوي وزوجته.

زفاف هند عبدالحليم

وتألقت العروس بفستان زفاف قصير مع طرحة زفاف مميزة، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمجوهرات بسيطة، وماكياج قوي أبرز ملامحها.

زفاف هند عبدالحليم

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وكانت الفنانة الشابة قد أعلنت عن خطوبتها في شهر مارس الماضي، ونشرت صورة تجمعها بخطيبها، وعلقت قائلة: "خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا".

زفاف هند عبدالحليم

وأضافت: "بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم».

زفاف هند عبدالحليم

زفاف هند عبدالحليم