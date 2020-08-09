فن ومشاهير

الفنانة هند عبدالحليم تحتفل بزفافها.. صور

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رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، اليوم السبت، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء السبت 8 أغسطس

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن، من أصدقاء العروس، بينهم الفنانة التونسية درة، والفنان عمر الشناوي وزوجته.

c919fd2425.jpgزفاف هند عبدالحليم

وتألقت العروس بفستان زفاف قصير مع طرحة زفاف مميزة، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمجوهرات بسيطة، وماكياج قوي أبرز ملامحها.

70854e213a.jpgزفاف هند عبدالحليم

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وكانت الفنانة الشابة قد أعلنت عن خطوبتها في شهر مارس الماضي، ونشرت صورة تجمعها بخطيبها، وعلقت قائلة: "خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا".

692edeb1c8.jpgزفاف هند عبدالحليم

وأضافت: "بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم».

99bffbfc94.jpgزفاف هند عبدالحليم

d8b6d8b903.jpgزفاف هند عبدالحليم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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