"إحداهن أنجبت وهي قاصر".. نجمات تحملن مسؤولية الأمومة في سن صغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

الزواج والأمومة ليست خطوة هينة بالنسبة للعديد من النساء، ولكن الأمر يختلف مع المشاهير، فالبعض لا يفضل الزواج والإنجاب في سن صغيرة، على عكس الكثيرات منهن، واللواتي تزوجن وأنجبن في سن المراهقة.

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي أبرز النجمات اللائي تزوجن وأنجبن في سن صغيرة، وأصبح أبنائهن شباب وشابات الآن:

نيللي كريم

يثير استغراب الكثيرين، أن الفنانة نيللي كريم لديها 4 أبناء، خاصة وأن عمرها لم يتجاوز الـ46 عامًا، ولكنها تزوجت قبل أن تتم العشرين عامًا، فقد أنجبت من زوجها الأول ولدين "يوسف وكريم"، ومن زوجها الثاني بنتين "سيليا وكندة".

غادة عبد الرازق

الفنانة غادة عبدالرازق، تزوجت في سن صغيرة أيضًا، لديها ابنة وحيدة تُدعى "روتانا"، وتعتز غادة دوما بلقب الجدة حيث أن روتانا لديها طفلتين، "خديجة وجويرية".

كارمن لبس

الفنانة اللبنانية كارمن لبس، تُعد من أبرز النجمات اللاتي تزوجن وأنجبن في سن صغيرة، إذ أنجبت أول أطفالها "مراون" في عمر 14 عام تقريبًا وفقًا لتصريحاتها.

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نادية الجندي

أنجبت الفنانة نادية الجندي ابنها هشام عماد حمدي، قبل أن تتم عامها العشرين، وقالت خلال أحد اللقاءات التلفزيونية إن تربيته كانت مهمة صعبة بسبب صغر سنها وانشغالها بفنها.

ديانا حداد

النجمة اللبنانية ديانا حداد، استقبلت ابنتها الكبرى صوفي" في عمر الـ20، وظهرت معها في الكثير من الصور، وعمرها الآن 24 عامًَا.

علا غانم

تزوجت الفنانة علا غانم، عندما كان عمرها 17 عامًا من زوجها الأول من وليد الكفراوي، وأنجبت ابنتين هما "نرمين وكاميليا"، كما احتفلت بزفاف ابنتها الكبرى العام الماضي.

هيفاء وهبي

أنجبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ابنتها الوحيدة "زينب"، وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح لها قديم، كان ذلك في العام 1993، ولا تجمعهما صورا كثيرة.