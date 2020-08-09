بعد تدهور صحة محمود ياسين.. شهيرة: “مش عايزة أشوف حد”!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار تداول أخبار عن تدهور صحة الفنان الكبير محمود ياسين بعد لقاء إعلامي لزوجته الفنانة المعتزلة شهيرة تحدثت فيه عن عدم تحسن صحته، ثم نفيها لتلك الأخبار غضبها، مما دفعها لكتابة منشور على حسابها الخاص في “فيسبوك” كشفت فيه عن معاناتها النفسية في الآونة الأخيرة، قائلةً: “مش عارفة ليه بقى عندي بلادة يعني تناحة من ناحية الكل، لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب، مش عايزة أشوف خلقة حد، داهية لأكون داخلة على حالة نفسية، مش عايزة أفسر في وشكم وأقول اكتئاب.. يارب لأ.. استرها معايا يارب. بصوا بقا لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا”.

وكانت شهيرة قد كشفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، موضحة أنها لا تشهد تحسناً، وتتمنى ألا تسوء حالته الصحية أكثر من ذلك.

وأضافت شهيرة أن مرض زوجها لا علاج له، وهي لذلك لا تملك إلا الدعاء له، قائلةً: “الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفة هنعمل إيه، الواحد بيقول يارب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه”.

إلا أنها عادت في اليوم التالي لتؤكد أن تصريحاتها فُهمت بشكل خاطئ، وأن صحة زوجها في تحسّن، وهو يعي كل ما يدور حوله.