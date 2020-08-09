رامي جمال يطالب جمهوره بالدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طالب الفنان رامي جمال، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، بالدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي. ونشر "جمال"، صور لـ"حفناوي"، وعلق: "معرفش مصطفى بس شايف شاب في ابتلاء مخيف ليه ولأهله ولينا، يارب عارفين أن قدرتك تفوق البشر فنسألك يارب بكل اسم سميت به نفسك أن تعيده لأهله بكامل صحته وعافيته دعواتكم ربنا يقومه بالسلامة" يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة.

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