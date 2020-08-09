نجل مارادونا: والدي «إله» كرة القدم.. ورونالدو الحقيقي في هذا المركز.. صور

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رنا صلاح الدين - قارن دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بين والده ومواطنه ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني.
دييجو مارادونا
مارادونا جونيور قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: ميسي ظاهرة، هو ثاني أفضل لاعب عبر العصور، لأنه لا أحد يضاهي والدي، يمكننا القول إن مارادونا (الأب) هو "إله" كرة القدم، وأن ليو ميسي هو الأفضل بين البشر.. آسف، لكن لن يصل أحد إلى مستوى الرجل العجوز (مارادونا).. إنه أمر مستحيل.
دييجو مارادونا
وعن المقارنة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي، علق نجل مارادونا قائلا: "بالطبع، أنا أعشق ميسي، رونالدو لا يقترب منه حتى.. اليوم ميسي هو الأفضل على الاطلاق، من ينتقده في الأرجنتين لا يفهم شيئا عن كرة القدم، والدي يحبه كثيرا، ويتحدث عنه كثيرا".
دييجو مارادونا
وعن اللاعب الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد مارادونا وميسي، قال مارادونا جونيور: "رونالدو الحقيقي"، في إشارة إلى نجم منتخب البرازيل السابق، الظاهرة رونالدو.
مارادونا الابن اختتم قائلا: "بعد هؤلاء الثلاثة، يأتي الآخرون، رغم أن الهولندي يوهان كرويف، يستحق حيزا أكبر، نظرا للإرث الذي تركه في عالم كرة القدم".
دييجو مارادونا
دييجو مارادونا
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