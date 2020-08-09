نبيلة السيد.. بدأت مطربة وتزوجت ملحن يصغرها بـ15 عامًا.. صور

رنا صلاح الدين - حققت الفنانة المصرية نبيلة السيد شهرة واسعة في ستينات القرن الماضي والسبعينات، حيث كانت واحدة من أهم نجمات الكوميديا، واحتلت مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

نبيلة السيد

نبيلة السيد من مواليد عام 1938، والدها متعهد أفراح، عملت مطربة في سن صغير، ولكنها بنصيحة زميل لوالدها اتجهت للتمثيل، وشاركت في فيلم ‹غزل البنات›، مع الفنان نجيب الريحاني، وكانت واحدة من الطلاب في فصله.

نبيلة السيد

حصلت فيما بعد على دبلوم المعهد العالي للتمثيل، كما التحقت بفرقة «ساعة لقلبك» بالإذاعة، ثم شاركت في مسلسلات إذاعية عدة، كان أغلبها من تأليف الراحل محمود السعدني، الذي حرص على اصطحابها في أعماله، ومن خلال تلك العلاقة تعرفت على شقيقه الأصغر الفنان صلاح السعدني.

نبيلة السيد

شاركت في عدد من الأفلام ومنها على رأسها «عفريت مراتي» و«أبي فوق الشجرة» و«أنا وهو وهي»، بجانب مسرحيات «البيجامة الحمراء» و«أصل وصورة» و«عفريت الست شوقية›.

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ما لا يعرفه الجمهور أنها كانت تقوم بدور الأم في مسرحية ‹العيال كبرت›، حتى اعتذرت عنها لتأخذ كريمة مختار الدور ليصبح علامة فارقة في حياتها.

نبيلة السيد

قدمت ما يقرب من 30 عمل فني مع الفنان محمد رضا وكانت تقوم بدور زوجته غالبا حتى أن الجمهور ظن أنها زوجته في الحقيقة.

على المستوى الشخصي تزوجت «نبيلة» من رجل أعمال أنجبت منه ابنيها «حسام» و«أميرة»، قبل أن تنفصل عنه لبعض الخلافات، ثم دخلت في قصة حب امتدت لسنوات طويلة مع الملحن حسن نشأت، الذي يصغرها آنذاك بـ15 عامًا، حتى تزوجا.

نبيلة السيد

أصيبت بمرض السرطان ورفضت زيارة أي فنان لها ما عدا الفنان صلاح السعدني، وكانت وقتها تصور مسلسل ‹كابتن جودة›، ورحلت عام 1986، وظل زوجها حسن نشأت معها حتى اللحظة الأخيرة.

نبيلة السيد