فن ومشاهير

نبيلة السيد.. بدأت مطربة وتزوجت ملحن يصغرها بـ15 عامًا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

رنا صلاح الدين - حققت الفنانة المصرية نبيلة السيد شهرة واسعة في ستينات القرن الماضي والسبعينات، حيث كانت واحدة من أهم نجمات الكوميديا، واحتلت مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

0fe4794c0f.jpgنبيلة السيد

نبيلة السيد من مواليد عام 1938، والدها متعهد أفراح، عملت مطربة في سن صغير، ولكنها بنصيحة زميل لوالدها اتجهت للتمثيل، وشاركت في فيلم ‹غزل البنات›، مع الفنان نجيب الريحاني، وكانت واحدة من الطلاب في فصله.

4a85d705e7.jpgنبيلة السيد

حصلت فيما بعد على دبلوم المعهد العالي للتمثيل، كما التحقت بفرقة «ساعة لقلبك» بالإذاعة، ثم شاركت في مسلسلات إذاعية عدة، كان أغلبها من تأليف الراحل محمود السعدني، الذي حرص على اصطحابها في أعماله، ومن خلال تلك العلاقة تعرفت على شقيقه الأصغر الفنان صلاح السعدني.

f36aa398c0.jpgنبيلة السيد

شاركت في عدد من الأفلام ومنها على رأسها «عفريت مراتي» و«أبي فوق الشجرة» و«أنا وهو وهي»، بجانب مسرحيات «البيجامة الحمراء» و«أصل وصورة» و«عفريت الست شوقية›.

Advertisements

ما لا يعرفه الجمهور أنها كانت تقوم بدور الأم في مسرحية ‹العيال كبرت›، حتى اعتذرت عنها لتأخذ كريمة مختار الدور ليصبح علامة فارقة في حياتها.

c02b2355d2.jpgنبيلة السيد

قدمت ما يقرب من 30 عمل فني مع الفنان محمد رضا وكانت تقوم بدور زوجته غالبا حتى أن الجمهور ظن أنها زوجته في الحقيقة.

على المستوى الشخصي تزوجت «نبيلة» من رجل أعمال أنجبت منه ابنيها «حسام» و«أميرة»، قبل أن تنفصل عنه لبعض الخلافات، ثم دخلت في قصة حب امتدت لسنوات طويلة مع الملحن حسن نشأت، الذي يصغرها آنذاك بـ15 عامًا، حتى تزوجا.

c9aeba55e4.jpgنبيلة السيد

أصيبت بمرض السرطان ورفضت زيارة أي فنان لها ما عدا الفنان صلاح السعدني، وكانت وقتها تصور مسلسل ‹كابتن جودة›، ورحلت عام 1986، وظل زوجها حسن نشأت معها حتى اللحظة الأخيرة.

6a506a1356.jpgنبيلة السيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة السيد.. بدأت مطربة وتزوجت ملحن يصغرها بـ15 عامًا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا