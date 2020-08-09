تراند اليوم : شاهد.. إليسا تكشف حقيقة هجومها على السوريين

حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على نفي تغريدة منسوبة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تهاجم فيها السوريين الذين يمكثون في لبنان.

وإعادة إليسا، مشاركة التغريدة المزيفة عبر حسابها وكتبت “الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائماً”.

وكانت قد وجهت النجمة إليسا رسالة غضب للمسئولين اللبنانيين عبر حسابها على تويتر، قائلة: “أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم”.

وكان محيط مجلس النواب اللبنانى شهد اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من وقوع التفجيرات التى هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وتزامنا مع انطلاق مظاهرات يوم الحساب، رفع المتظاهرون شعار “علقوا المشانق”، فيما يشهد محيط مجلس النواب توترا بعدما احتشد عدد من المتظاهرين احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.