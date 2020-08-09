تراند اليوم : إتفرج.. صور صادمة لفنانات على السجادة الحمراء..واحدة نسيت ازالة شعر ساقيها

بعض النجمات تهملنَ أنفسهنَ ولا تخصّصنَ وقتاً للإعتناء بأنفسهنّ بشكل منتظم ويوميّاً ويظهر عدم اعتنائهن بنظافتهنّ الشخصية على السجادة الحمراء وأمام عدسات الكاميرا وتترصد لهنّ عدسات البابراتزي بأدق التفاصيل.

ومن بين هذه الفضائح عدم إزالة الشعر الزائد أو الوبر في بعض المناطق من الجسم كاليدين والساقين وتحت الذراعين ومنهنّ: آن هاثواي وتايرا بانكس .

من بين هذه العادات أيضا عدم تنظيف أسفل القدمين من اللحم الميّت كمايلي سايروس ولا تقوم أيضا بزيارة صالون التجميل للإعتناء بأظافرها.

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كما أن هناك نجمات لا تغسلنَ شعرهنّ لأسباب عديدة منهن ​كيم كارداشيان التي تغسل شعرها مرة في الأسبوع والنجمة أماندا سيفريد التي تتميّز بشعر جميل أشقر فتستخدم له شامبو جاف حتى لا تضطر لغسله بالماء والشامبو.

أما النجمة ليندساي لوهان فلا تهتم بنظافة أسنانها فتظهر صفراء على السجادة الحمراء ورغم الإضاءة يبقى اصفرار أسنانها ملفت للأنظار.