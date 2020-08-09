شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تقود سيارة للمرة الأولى بعد استخراج رخصة القيادة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ميلى بوبى براون، صاحبة شخصية Eleven الشهيرة فى مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورها الأولي أثناء قيادتها للسيارة بعد استخراجها لرخصة القيادة.

ونشرت بوبي براون، صورا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وهي تقود سيارتها الجديدة وسط فرحة عارمة منها، حيث إنها تبلغ من العمر حوالي 17 عاماً حالياً.

skrt skrt Advertisements A post shared by mills (@milliebobbybrown) onAug 8, 2020 at 2:05pm PDT

وكانت النجمة العالمية ميلى بوبى براون، قد حرصت منذ أيام، على التضامن مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع منذ أيام وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ونشرت النجمة العالمية، صورة من موقع الانفجار، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "أدى انفجار وحشى فى بيروت إلى إصابة أكثر من 4000 شخص، وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين، وتعمل اليونيسف على تقديم الإمدادات الطبية العاجلة وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال".

وناشدت النجمة العالمية متابعيها وجمهورها، بضرورة التبرع إلى منظمة اليونسيف من أجل مساعدة ضحايا الانفجار الذى وقع فى ميناء بيروت وخلف خسائر ضخمة فى الأرواح والممتلكات.