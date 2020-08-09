شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. عروض لأفلام مستقلة بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى عروضه السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 أغسطس، وتقام العروض فى تمام السابعة مساء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة وصحة الجمهور والعاملين.

ومن المقرر عرض كل الفيلم التسجيلى "صدى صوت" للمخرجة "رنا هاشم" والفيلم التسجيلى "حصالة" إخراج "وجدى راشد" وبطولة معتز السويفى وعايدة عبد العزيز والفيلم الروائى "إن عاش" للمخرج" محمد عبد الكافى وبطولة حمادة بركات ومحمد يونس، والفيلم الروائى "القرار" إخراج "طارق الحايس".

يشار إلى أن مركز الثقافة السينمائية انضم إلى المركز القومى للسينما عام 1980 ويعتبر صرحا سينمائيا وثقافيا لعشاق فن السينما والباحثين المصريين، ويضم مركز الثقافة السينمائية صالة (صلاح التهامى) للعرض السينمائى من أجل رفع درجة الوعي بفن السينما وبتذوق الأفلام خاصة الفني وغير التجاري منها، يضم المركز (قسم البحوث والمعلومات السينمائية)، ويعتبر أرشيف لكل أنشطة السينما والعاملين فى الحقل السينمائي مثل (الإخراج/ التصوير/ المونتاج/ الديكور)، كما يضم ملفات الأفلام المصرية والمهرجانات المحلية والدولية وأنشطة الجمعيات الأهلية السينمائية.

كما يضم (المكتبة السينمائية) والتى تعتبر مكتبة متخصصة فى مختلف فروع السينما وتضم (6700) كتاب ودورية سينمائية نادرة بالغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ويجرى تحديث المكتبة سنوياً بأحدث الإصدارات السينمائية بما يخدم الباحثين والمهتمين بفروع السينما المختلفة، كما أن المركز يحتضن نشاط الجمعيات الأهلية السينمائية ويوفر لهم مقراً دائماً لإقامة أنشطتها وعروض الأفلام والندوات.