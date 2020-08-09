شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مايا دياب تنضم لآلاف المتظاهرين فى شوارع لبنان وتعلق: كلنا للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مايا دياب على التواجد فى المظاهرات الأخيرة التى احتشد خلالها آلاف اللبنانيين خلال الساعات الماضية فيما عرف بيوم الحساب، حيث نشرت الفنانة اللبنانية عدة صور لها من المظاهرات أثناء ارتداءها الكمامة، وعلقت عليها بكتابة: "كلنا للوطن".



مايا دياب

وكانت مايا دياب تفقدت العاصمة اللبنانية بيروت لتقديم المساعدة إلى المتضررين من التفجيرات التى شهدها لبنان، الثلاثاء الماضى، وأسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

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مايا

وحرصت الفنانة مايا دياب على الوقوف إلى جانب المتطوعين لمساعدة العائلات المتضررة من انفجار مرفأ العاصمة بيروت، كما وجهت كلمة إلى السياسيين اللبنانيين، حيث شنت هجوما حادا عليهم على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد.

وفي وقت سابق، نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو من داخل منزلها لتوضح حجم الخسائر التى لحقت به بعد تفجيرات بيروت التى راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف المصابين حتى الآن، وشاركت مايا المقطع المصور مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى كانت قد التقطته بعد ساعة واحدة من التفجيرات.

وكتبت مايا دياب، فى تعليقها على مقطع الفيديو: "ساعة بعد الاعتداء / الانفجار / المفرقعات / المازوت / التلحيم.. ما بدّى استبق التحقيقات.. لكن نعم نريد رجلاً فى هذا الوطن ولهذا الوطن، رجل قرار، رجل كلمة، رجل المحاسبة، رجل القانون، رجل التخطيط، رجل التقدّم، رجل الازدهار، رجل يحكم بحبّه لوطنه، يفدى بدمه وطنه بنفسه وليس بشعبه، رجل يجعل من بلده القمّة، باختصار رجل وفى هذا البلد الرجال قلائل لا بل فى السياسة مفقودين.. نحن الأموات الأحياء.. نحن هنا.. هل تروننا.. بيروشيما.. بيروت أم الدنيا.. بيروت منكوبة.. لبنان مكسور".