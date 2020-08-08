هيفاء وهبي للمسؤولين في لبنان: “ما بدنا نموت منفجرين”

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة هيفاء وهبي كسائر اللبنانيين حالة من الحزن والخور بسبب الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن وفاة أكثر من 150 ضحية وإصابة آلاف الجرحى ووقوع عشرات المفقودين.

ووجهت هيفاء وهبي انتقادًا لاذعًا للدّولة اللبنانية والمسؤولين فكتبت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين! اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو! بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!”.

جدير ذكره أن أضرار الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت طالت عدد كبير من الناس ومن بينهم منزل هيفاء وهبي الواقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت.