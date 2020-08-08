أحلام تًغني في حبّ لبنان وتوجه رسالة إلى شباب بلد الأرز

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة الإماراتية أحلام مرّة جديدة عن محبّتها للبنان وتضامنها مع شعبه بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الفائت والذي أسفر عن وفاة أكثر من 150 ضحية وإصابة آلاف الجرحى وعدد كبير من المفقودين الى الآن.

ونشرت أحلام عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي لها وهي تغني مقطعًا من أغنية “بحبك يا لبنان” للفنانة اللبنانية القديرة ​فيروز​؛ وعلّقت أحلام على الفيديو بالقول: “بحبك يا لبنان”.

وكانت أحلام قد أبدت سعادتها وفخرها بالشباب اللبناني الذي هبّ لمساعدة الأهالي في المناطق التي تضررت بشكل كبير بسبب الإنفجار، فنشرت صورًا لهم وهم ينظفون الشوارع، وعلّقت بالقول: “كبرتوا قلوبنا يا بنات وشباب لبنان اعطيتم دروس في الوطنيه وحب الوطن و انه حب الوطن مش بالكلام بل بالفعل لبنان في قلوبنا كل العالم فخور بكم”.