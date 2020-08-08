فيديو وصور| في حضور زوجته.. ابنة علي ربيع تقدم له "بوكيه ورد" على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، وصورة من حضورها العرض المسرحي لمسرحية "صباحية مباركة يا عريس".

وظهرت، في الفيديو، مليكة، ابنة علي ربيع، وهي تدخل المسرح خلال تحية الفنانين للجمهور، لتقدم لوالدها "بوكيه ورد"، وعلقت ندى :"مليكة وهي بتقول لبابي مبروك على المسرحية الجديدة، وبتقولكوا مستنياكوا تروحوا تتفرجوا معاها".

كما نشرت ندى صورة لها مع علي ربيع وابنتهما، داخل المسرح، بعد انتهاء العرض.

وبدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، من إخراج وإنتاج أشرف عبدالباقي.