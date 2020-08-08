أحمد خالد صالح لـ"الخليج 365": شرف لي العمل مع خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أحمد خالد صالح أن أسبوعًا واحدًا يفصله عن الانتهاء من تصوير دوره في فيلم "شريط 6".

وقال أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشخصية التي يقدمها بالفيلم تشبه كثيرا من الشباب، وهي شخصية موجودة حولنا بالمجتمع الذي نعيش فيه.

وتابع: "شدني للفيلم قصته الحلوة الجميلة، ومؤلفه كاتب حاجة حلوة"، معربا عن سعادته بالعمل في هذه التجربة السينمائية مع الفنان خالد الصاوي وخالد أنور وكل فريق الفيلم.

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وعن تعاونه مع الفنان خالد الصاوي، قال: "فكرة إن يجمعني عمل مع الأستاذ خالد الصاوي دي حاجة كبيرة ومهمة جدا بالنسبالي، وأتعاون معه أيضا في فيلم (30 مارس) بشخصية جديدة عليّ".

وأضاف: "تعاوني مع النجم الكبير خالد الصاوي شرف كبير لي، ودايما يحسسني إني على الطريق الصحيح في مشواري الفني".

تدور أحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد والمواقف التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية.

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجي، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: وفاء عامر وطارق عبدالعزيز وسليمان عيد وهبة عبدالغني ووائل عبدالعزيز وأحمد سعد، ومن إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.