شاروخان يقدم تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم الفنان الهندي شاروخان تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الهندية التي تحطمت عقب هبوطها في مطار مدينة كاليكوت الهندية، قادمة من دبي.

وكتب شاروخان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، معبرًا عن حزنه الشديد على الضحايا من ركاب وطاقم الطائرة، مضيفة "تعازينا العميقة للأسر الذين فقدوا أحبابهم"، لافتًا أنه يقوم بالدعاء والصلاة لهم.

كانت حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة في جنوب الهند وصلت إلى 18 شخصا، بينما يتلقى 130 على الأقل العلاج في مستشفيات مختلفة، طبقا لما ذكره مسؤول حكومي، السبت.

وقال كيه جوبالاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمنطقة مالابورام إن "الطيارين ومساعديهما من بين الضحايا".

ووصلت طائرات خاصة تقل فرقا وأفرادا لتقديم مساعدات لوجستية وإنسانية إلى الركاب إلى مدينة كوزيكود، موقع الحادث.