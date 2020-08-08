عمرو سلامة يروي لحظة تلقيه خبر وفاة أحمد خالد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى المخرج عمرو سلامة لحظة تلقيه خبر وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق أثناء تصويره لمسلسل "طايع".

وكتب سلامة، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "من سنتين بالتمام، ذكرى تجلب لي الدموع التي من المستحيل التحكم فيها، كنت في تصوير مسلسل طايع وسط الصحراء وأتى لي هاتف يخبرني بوفاة معلمي ورمزي وأبي الروحي دكتور أحمد خالد توفيق".

وتابع: "اختليت بنفسي في كارافان حتى لا أبكي أمام طاقم التصوير، خصوصا أن ذلك كان بعد شهور من وفاة والدي وكنت لم أنتهِ من الحداد بعد".

واستكمل: "فتحت هاتفي، وقرأت رسائله الأخيرة، حيث كان يتساءل بإحباط، لماذا لم يخرج (ما وراء الطبيعة) للنور بعد كل هذه السنوات، ومخاوفه من مرضه، وأن يذهب بدون أن يراه على الشاشات، قرأت ردودي الواعدة والمؤكدة والمطمئنة وتمنياتي له بطول العمر وهي تسبب لي المزيد من البكاء".

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وأوضح: "الأكثر ألما أني لم أسمح لأحد أن يدخل الكارافان ليراني إلا المخرج المنفذ والصديق روبير طلعت، الذي توفي أيضا بسبب أزمة قلبية مفاجئة بعدها بأيام".

وأضاف: "كثير من الألم، لكن عزائي الوحيد لنفسي أن من يرحلون ينتقلون من بيوتهم ومن هذه الأرض ليعيشوا في قلوبنا إلى الأبد".

وأنهى حديثه، قائلا: "أتمنى أنهم من مكانهم الآن يرون نتيجة ما صنعوه ومقدار حبنا لهم".