المصرفي مروان خير الدين يشتري قصر جنيفر لورانس بملايين الدولارات

بالوقت الذي يحجز على المواطنين اللبنانيين أموالهم في المصرف، تفاجأ الناس بانتشار خبر شراء المصرفي اللبناني مروان خير الدين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “بنك الموارد”، قصر النجمة العالمية جنيفر لورانس في نيويورك بـ 9.9 مليون دولار أميركي.

وشكل الخبر، الذي نشرته صحيفة “ديلي مايل”، صدمة للشعب اللبناني الذي يعاني من قبل المصارف المحتجزة لأموالهم، حيث لفتت الصحيفة ان لورانس كانت تطلب في القصر مبلغ وقدره 15.6 مليون دولار، إلا انها عادت وباعته بـ 9.9 وقد خسرت فيه 5.7 مليون دولار.

فلا بد للقضاء اللبناني أن يتحرك بسرعة ووضع اليد على هذه القضية ومساءلة المصرفي مروان خير الدين حول المبلغ الضخم الذي اشترى فيه قصراً في نيويورك، ومن أين له هذا المبلغ الخيالي؟