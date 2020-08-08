تراند اليوم : القبض على "دي جي" شهير بتهمة الاغتصاب.. و"الضحية" تكشف التفاصيل

ألقي القبض على "دي جي" مشهور للاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن أظهرت نتائج الاختبارات التي خضعت لها الضحية المزعومة وجود آثار من حمضه النووي.

وسلم إريك موريللو (49 عامًا)، نفسه للسلطات صباح الخميس، قبل أن يتم توقيفه بعدما وجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي. لكن موريللو نفى التهم الموجهة إليه.

ويقال إن الحادث المزعوم حدث في عام 2019 في حفلة صغيرة استضافها موريللو في منزله في منطقة ميامي بيتش.

وقالت الشرطة إنه عقب مشارتهما في حدث خاص عاد موريللو ومعه الضحية المزعومة إلى منزله لتناول المشروبات، وبعد ذلك مع امرأة أخرى مجهولة الهوية.

ووفقًا لتقرير الشرطة، فإن الضحية المزعومة أبلغت السلطات أن موريللو "تقدم عدة مرات تجاهها، بعضها ذات طبيعة جنسية، لكنها رفضت كل محاولاته".

وقالت إنها اصطحبت سيارة "أوبر" إلى منزله وارتدت بدلة السباحة لتذهب للسباحة عندما وصلت إلى هناك، لكنها شعرت بعدم الارتياح بعد أن تقدم تجاهها، لذا عادت مرة أخرى، وفقًا لصحيفة "ميامي نيو تايمز".

وأخبرت الشرطة أنه اعتذر، لذلك قررت البقاء ثم ذهبت للنوم بمفردها في مكان ما في المنزل. لكنها ادعت أنها استيقظت "عارية على السرير وأن موريللو كان يقف على جانب السرير عاريًا أيضًا".

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بعد الاعتداء المزعوم، قالت الضحية إنها كانت تتألم واتصلت برقم الطوارئ للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب. تم نقلها إلى منشأة لعلاج الاغتصاب، وعملت على مجموعة أدوات فحص الاغتصاب. قالت الشرطة إن نتائج هذه المجموعة عادت هذا الأسبوع إيجابية بالنسبة للحمض النووي لموريللو.

وفي إفادته المسجلة، نفى موريللو أنه اغتصب المرأة لكنه قال لرجال الشرطة إنه مارس الجنس مع المرأة الثانية التي عادت إلى منزله لتناول المشروبات.

وبحسب التقرير، قالت المرأة الثانية للمحققين إنها نامت على الأريكة ولم تر أي شيء.

وقال محامي موريللو لموقع "ديلي ميل": يستند اعتقال موريلو إلى حادثة وقعت في 7 ديسمبر 2019. منذ ذلك الحين، تعاون السيد موريللو بشكل كامل مع الشرطة".

وأشار إلى أن "تقرير الشرطة يحتوي على مزاعم فقط وأن موريللو يعتبر بريئًا. هناك ما هو أكثر في القصة مما هو موجود في تقرير الشرطة الأولي، وأنا أتطلع إلى مشاركة هذه الأدلة وأنا أدافع عن السيد موريللو في المحكمة".