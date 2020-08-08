ملحم زين بعد تضرر منزله وإصابة أطفاله: “عنا طاقم بدو حرق”

متابعة بتجــــــــــــرد: طمأن الفنان ملحم زين جمهوره على حالته الصحية، وكشف عن تضرر منزله لإبتعاده نحو 600 متر عن مرفأ بيروت، وأكد إصابة أولاده ببعض الجروح الطفيفة أما هو فكان خارج المنزل، ووجه رسالة حادة وشديدة اللهجة للسياسيين والشعب اللبناني.

ووجه النجم اللبناني في رسالة مسجلة لـet بالعربي: “نحنا بخير س اللي مش بخير نحنا من جوا مش بخير، من برا سلمنا بس بلدنا مش بخير، أمننا مش بخير، نحنا محكومين من عصابة من شياطين، الشيطان بيزعل أسوأ من هيك بقالنا 6 أو 7 سنين قنبلة مزروعة في وسط بيروت، وما حدا بيفكر يلاقي لها حل، ما ضل شي غير إنهم يضربونا بقنبلة ذرية”.

وأضاف: “نحنا ببلد بدهم يقتلونا، انهيار اقتصادي ومعيشي واجتماعي وكورونا وأوبئة، خلص وصلنا يضربونا بالذرة، في مشكلة عم يقولولك خود اولادك وفل، بدهم البلد لإلهن بس الناس اللي بتنتخبهم بيقبضوا 100 دولار بتكلفك اولادك بعد كم سنة”.

وتابع حديثه: “شعب مدجن ومخدر ومقسم طائفياً، بعدنا نتقاذف المسؤوليات، هيدي العالم بدها مشانق، ولبنان، وبيروت عم تبكي وبيروت جريحة بطلت تنفع الأغاني ولا موقف على السوشيال ميديا ولا تحكي بمقابلة صار بدها تتعلق الناس من رقابها ونقطة على السطر”.

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وأكد أن ما حصل خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورفضه اعطائهم المال لانهم سارقين، “بهدلوا البلد ونحن لا شيء من دون محيطنا العربي. نحنا في بلد بنخسر فيها كل اصدقائنا، شاطرين بس في الشحاتة ويطلبوا من الناس يقولوا ابعتولنا. هيدي مصيبة عنا طاقم بدو حرق وبدو مشانق”.

وختم قائلاً: “فالج لتعالج طول ما الاجهزة الامنية والجيش ما عم يتحرك ياخد البلد من ايدهم ما في حلول واذا بقي الشعب قاعد فينا ويموتوا اولادنا واحد ورا الثاني”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صراحة وصدق كلمات النجم اللبناني وأثنوا على وطنيته وغيرته الكبيرة على لبنان.