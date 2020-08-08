بعد إصابتها بنزيف في المخ.. صورة مؤثر لشقيقة زينة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أقل من أسبوع على إصابة شقيقة الفنانة زينة بنزيف في المخ ومطالبتها بالدعاء لها، عادت الفنانة زينة لتطلب من متابعيها وجمهورها الدعاء لشقيقتها “نسرين”، بعد إصابتها بجلطة في المخ، ومكوثها في غرفة العمليات قبل إجرائها عملية ثانية.

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”: “ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها، الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لى ولأولادها القمرات وإخواتها يا رب”.

يذكر أن زينة، نشرت منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين الفنان تامر حسني طوال مشوارهما الفني على مدار السنوات الماضية.

واحتفت زينة بالنجاح الذي حققته من خلال مشاركتها لتامر، في بطولة العديد من أفلامه، وكتبت في تعليقها على الفيديو: “كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب (تامر حسنى).. وربنا ما يحرمني منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللي ما يتعوضش”، فيما رد تامر حسني عليها في التعليقات، وقال “وأنتي طيبة يا أغلى زيكا ويخليلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه”.