هيفاء وهبي في أول لقاء بعد انفجار بيروت: “ما حصل شغل بني آدمين”

متابعة بتجــــــــــرد: في أوّل تعليق تلفزيوني لها بعد انفجار مرفأ بيروت، أطلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمداخلة هاتفية ضمن برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة CBC المصريّة.

وشرحت هيفاء وهبي أن منزلها يقع على مرفأ بيروت ويبعد 500 متر فقط، وأضافت: “أنا ساكنة قدّام الإنفجار، الحمدلله لم أكن في المنزل لحظة وقوع الإنفجار.. البيت بات عبارة عن حاجات فوق بعضها البعض”، وذلك بالإشارة منها إلى الضرر والخسائر الّتي أصابت السكان.

وأردفت هيفاء قائلةً: “الحمدلله نحن بخير.. ده ولا حاجة قدّام الناس الّلي تأذت والضحايا.. لكن الأهم أن يعود البلد بخير لمدّة طويلة لأننا تعبنا”.

وأكّدت أن الألم واحد لدى جميع اللبنانيين والرعب عاشه الجميع منذ لحظة سماع صوت الإنفجار، وأعربت عن حزنها باختفاء معالم بيروت. وأضافت “لقد تعبنا.. نحنا منروح ومش عارفين ليش منروح، عم ندفع ثمن لبنانيتنا”.

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وكشفت هيفاء وهبي عن الأسئلة الّتي تبادر ذهنها بالقول “لدينا الكثير من الأسئلة.. أنا غير مُقتنعة أن ما حدث قضاء وقدر، ربّنا لا يفعل ذلك، إنما هذا شغل بني آدمين”.

وشدّدت هيفاء وهبي على أن وقوع الإنفجار هو نتيجة إهمال المسؤولين، ولم يكن يعلم اللبنانيون أنهم يعيشون على أرض ستبتلع البلد في يومٍ من الأيام.