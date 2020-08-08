بالصورة- فاليري أبو شقرا تقطع شهر عسلها وتنضم الى المتطوعين في بيروت

في الأول من آب الجاري، دخلت ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي وتزوجت من رجل الأعمال زياد عمّار، في زفاف أقيم في بكركي.

بعد أسبوع على حفل الزفاف، قطعت فاليري أبو شقرا شهر العسل وانضمت الى صفوف المتطوعين لمساعدة الناس في بيروت وتنظيف الشوارع وذلك بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة يوم الثلاثاء في الرابع من آب وأوقع أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريحاً وعشرات المفقودين.

وتداول جمهور فاليري صورة لها مع زوجها برفقة بعض الاصدقاء اثناء مساعدة الناس في بيروت.