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Aug 08, 2020
في الأول من آب الجاري، دخلت ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي وتزوجت من رجل الأعمال زياد عمّار، في زفاف أقيم في بكركي.
بعد أسبوع على حفل الزفاف، قطعت فاليري أبو شقرا شهر العسل وانضمت الى صفوف المتطوعين لمساعدة الناس في بيروت وتنظيف الشوارع وذلك بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة يوم الثلاثاء في الرابع من آب وأوقع أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريحاً وعشرات المفقودين.
وتداول جمهور فاليري صورة لها مع زوجها برفقة بعض الاصدقاء اثناء مساعدة الناس في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- فاليري أبو شقرا تقطع شهر عسلها وتنضم الى المتطوعين في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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