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ملكة جمال أرجنتينية تواجه عقوبة السجن 3 سنوات.. صور

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رنا صلاح الدين - قضت محكمة أرجنتينية الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على روسيو سانتا كروز، ملكة جمال الأرجنتين السابقة، بتهمة قتل رجل وهي في حالة سُكر.

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صحيفة "ديلي ستار"، ذكرت أنه قد تم توجيه اتهام لكروز البالغة من العمر 35 عامًا، التي مثّلت الأرجنتين في مسابقة ملكة الجمال في عامي 2004، و2005، بقتل رامون كابريرا البالغ من العمر 53 عاما وهو يقود دراجته في أحد شوارع مدينة بوساداس في يناير عام 2016.

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الصحيفة ذكرت أن ملكة الجمال كانت متجهة إلى المنزل عندما صادفت كابريرا على دراجته النارية فصدمته ولم تتوقف، واستمرت حتى وصلت إلى منزلها وتركت سيارتها خارج مدخلها الأمامي ودخلت.

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الشهود تعرفوا على كروز، وذهبت السلطات إلى منزلها وعثرت على السيارة في الخارج، والتي ظهرت عليها علامات تلف في الجبهة.. وبعد إجراء التحاليل، اتضح أنها كانت في حالة سكر، إذ بلغت نسبة الكحول في دمها 0.88 جرام، وهو ما يزيد عن الحد القانوني البالغ 0.05٪ في الأرجنتين.

21fe150e65.jpgروسيو سانتا كروز

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823a702004.jpgروسيو سانتا كروز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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