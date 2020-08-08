ملكة جمال أرجنتينية تواجه عقوبة السجن 3 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - قضت محكمة أرجنتينية الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على روسيو سانتا كروز، ملكة جمال الأرجنتين السابقة، بتهمة قتل رجل وهي في حالة سُكر.

روسيو سانتا كروز

صحيفة "ديلي ستار"، ذكرت أنه قد تم توجيه اتهام لكروز البالغة من العمر 35 عامًا، التي مثّلت الأرجنتين في مسابقة ملكة الجمال في عامي 2004، و2005، بقتل رامون كابريرا البالغ من العمر 53 عاما وهو يقود دراجته في أحد شوارع مدينة بوساداس في يناير عام 2016.

روسيو سانتا كروز

الصحيفة ذكرت أن ملكة الجمال كانت متجهة إلى المنزل عندما صادفت كابريرا على دراجته النارية فصدمته ولم تتوقف، واستمرت حتى وصلت إلى منزلها وتركت سيارتها خارج مدخلها الأمامي ودخلت.

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روسيو سانتا كروز

الشهود تعرفوا على كروز، وذهبت السلطات إلى منزلها وعثرت على السيارة في الخارج، والتي ظهرت عليها علامات تلف في الجبهة.. وبعد إجراء التحاليل، اتضح أنها كانت في حالة سكر، إذ بلغت نسبة الكحول في دمها 0.88 جرام، وهو ما يزيد عن الحد القانوني البالغ 0.05٪ في الأرجنتين.

روسيو سانتا كروز

روسيو سانتا كروز

روسيو سانتا كروز