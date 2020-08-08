تقاعد قط الخارجية البريطانية وانتقاله لحياة الاستجمام في الريف.. صور

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رنا صلاح الدين - تقاعد قط وزارة الخارجية البريطانية، وغادر مقر عمله، لينتقل إلى حياة هادئة في الريف.
ووفقا لـ"سبوتنيك" فإن القط الذي عمل طيلة أربعة أعوام ونصف العام في مقر وزارة الخارجية البريطانية، ممارسا مهامه في اصطياد الفئران سيتقاعد ويغادر مقره اللندني إلى الريف حيث سيعيش هناك.
قط الخارجية البريطانية
الحساب الرسمي للقط ذو اللونين الأبيض والأسود، على "تويتر" الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، ذكر أنه يريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء بعيدا عن الأضواء.
قط الخارجية البريطانية
الحساب كتب إلى سايمون مكدونالد، كبير موظفي وزارة الخارجية: "استمتعت بتسلق الأشجار والتنزه في الحقول حول منزلي الجديد في الريف.. سأفتقد سماع خطوات أقدام سفير ما والجري إلى مخبأي لمشاهدة من يكون".
قط الخارجية البريطانية
وعلى الرغم من تقاعده، فإنه لن يحدث تغيير كبير في فريق القطط المسئول عن مطاردة الفئران في الحكومة البريطانية إذ سيظل لاري، قط مقر الحكومة الرئيسي في داونينغ ستريت وغلادستون الموجود في وزارة المال يمارسان عملهما كالمعتاد.
قط الخارجية البريطانية
قط الخارجية البريطانية
قط الخارجية البريطانية
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