تعرف على ما سُرق من منزل محمود الخطيب

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رنا صلاح الدين - تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، للسرقة في مدينة السادس من أكتوبر، خلال تواجد الخطيب رفقة أسرته في الساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية.
ولم يكشف بعد عن المسروقات التي فقدت من منزل رئيس النادي الأهلي، حيث حررت أسرة الخطيب محضرا في قسم مدينة السادس من أكتوبر للوصول إلى مرتكبي الجريمة.
رئيس النادي الأهلي تلقى العديد من الاتصالات من أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من الشخصيات للاطمئنان على أحواله عقب علمهم بخبر سرقة منزله.
محمود الخطيب
ووفقا لـ"المصري اليوم" فإن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر بلاغًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتعرض الفيلا الخاصة به بمنطقة حي الأشجار للسرقة أثناء غيابه وسفره.
قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ، وبفحص مكان الواقعة، تبين وجود آثار اقتحام على مداخل ومخارج المنزل.. وبفحص محتويات المنزل، تبين سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وهاتف محمول ومجموعة من الإكسسوارات الحريمي وجهاز آي باد.
محمود الخطيب
أجهزة الأمن بدأت في فحص كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا والمنازل المجاورة لها لتحديد مرتكبي الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
الخطيب قال في بلاغه، إنه كان في إحدى المناطق الساحلية لقضاء إجازة رفقة عائلته، وتفاجأ بعد عودته بسرقة المنزل، كما أنه لم يكن هناك أحد متواجد في المنزل.
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