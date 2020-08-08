كارول سماحة تشكر البلدان العربية التي ساعدت لبنان في محنته

متابعة بتجـــــــــــرد: قدّمت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الشكر لجميع الدول العربية التي سارعت إلى تقديم المساعدات لبلادها بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت الثلاثاء الفائت.

وغردت كارول سماحة على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” قائلة: “من القلب شكراً لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني!”.

وعددت الفنانة الدول التي ساعدت بلدها قائلة: “المغرب، والسعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وتونس، والكويت، وسوريا، والأردن، فلسطين، وقطر، والعراق وكردستان”، وشكرت أيضًا إيران.

وأضافت كارول: “شكرًا فرنسا”.

وأسفر إنفجار مرفأ بيروت والذي هز العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الفائت، عن مصرع أكثر من 135 شخص وجرح 5 آلاف آخرين، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.