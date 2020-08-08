رغم الانفجار.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المذيعة اللبنانية فاتن موسى بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي، رغم الانفجار الذي دمر بيروت، يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت فاتن، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، فيديو به صورة تجمعها وأغنية لعيد الميلاد.

وعلقت: "برغم الألم الكبير اللي حاسة فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم اللي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسبب لنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى، ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبقى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات".

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وأضافت فاتن: "برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم واتمناله كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول".

ونشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عدد من مقاطع الفيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، منذ أيام، في أثناء احتفالها بعيد ميلادها في الساحل الشمالي رفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي.

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.