محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: عبر الفنان نبيل الحلفاوي غضبه بسبب استمرار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وما يحدث في 2020. وكتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "موضوع الكورونا اللي مطول ده.. واللي بيحصل حوالينا السنة دي وآخرها اللي حصل في لبنان.. مخلي الواحد خلقه ضيق.. وصار البلوك على أهون سبب". وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وكان مقررا عرضه في رمضان الماضي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي مستاءً من 2020: "السنة ديه خلت الواحد خلقه ضيق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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