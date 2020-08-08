شاهد.. هنا الزاهد تشارك جمهورها بأحدث صورها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "هنا" في الصور ترتدي بنطلون جينز و تيشرت أسود واسع و بندانةحمراء اللون.
ويعرض حالياً للفنانة هنا الزاهد، فيلم "الغسالة" في صالات العرض السينمائية، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجىفيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.
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