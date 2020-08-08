تراند اليوم : إتفرج..نادين نسيب نجيم تنشر أقرب فيديو للإنفجار..”اللحظة المشؤومة”

نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم فيديو يوثق لحظة الإنفجار من أمام نافذة بيتها، إذ اقتربت لتصوّر اندلاع الحريق الذي سبق الإنفجار لتصدم بعد لحظات بالإنفجار والسحابة البيضاء التي خرجت من المرفأ، فصرخت من الخوف وابتعدت عن النافذة، إلا أنها أصيبت بشظايا الزجاج الذي تناثر في منزلها وحاولت التوجّه الى أقرب مستشفى من منزلها لتلقي العلاج اللازم بعدما اضطرت للنزول 22 طابق حافية القدمية ومضرجة بالدماء.

وعلّقت نادين نسيب نجيم على الصورة قائلة:”اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة”.