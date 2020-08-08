تراند اليوم : بالفيديو.. لحظة التقاء جو رعد بالطفلة الناجية من الأنقاض..مش هتصدق جمالها

يشارك الفنان اللبناني ​جو رعد في النشاطات المساهمة لتنظيف الشوارع البيروتية من الركام ومساعدة الأهالي والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت.

وأثناء جولته إلتقى جو بالطفلة التي أنقذها الدفاع المدني من الأنقاض وبقيت على قيد الحياة وصور الى جانبها فيديو صغير حاول من خلاله تقديم الدعم النفسي لها ومواساتها رغم الصدمة النفسية التي عاشتها خلال الأيام التي ظلت فيها تحت الركام.

وعلّق جو رعد على الفيديو قائلاً: “لبنان منكوب وارادة و مشيأة الله انو بنت صديقتي تبقى عايشة ولا خمش بس بدا دكتور نفساني بعدا مش مستوعبي يلي صار معها ادعولها الحمدالله على سلامتك يا عمري حلو الامل”.