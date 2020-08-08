تراند اليوم : أميتاب باتشان يعلّق على حادثة تحطم الطائرة الهندية

علق النجم العالمي ​أميتاب باتشان، على حادثة تحطم الطائرة الهندية عند هبوطها في مطار مدينة كوزيكود، معربا عن حزنه الشديد وواصفا إياها بالمأساة المروعة، التي أدت الى مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 مواطن.

وكتب النجم الهندى عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “مأساة مروعة .. تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند بولاية كيرالا بمطار كوزيكود وانزلاقها عن المدرج عند هبوطها وسط هطول الأمطار الغزيرة .. صلواتي لكم”.

الجدير ذكره أن طائرة هندية تجطمت لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود جنوب البلاد، مساء الجمعة.