القبض على المتهمين بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: ألقت قوات الأمن في مصر القبض على 5 مواطنين، لاتهامهم بالاعتداء والتحرش اللفظي بالإعلامية، ريهام سعيد، وذلك في أحد الشواطئ بمنطقة مارينا السياحية.

وجاء قرار الضبط والإحضار، بعد قيام الأجهزة المعنية بتفريغ محتوى الفيديو الذي نشرته سعيد لكشف المتهمين.

واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وقالوا: "رفضت الإعلامية التقاط صور معنا على الشاطئ، فتلفظ أحدنا بعبارة أثارت حفيظتها، ومن ثم حدثت بيننا مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفنا عقب ذلك".

وكانت الإعلامية المصرية قد حررت محضرًا قيد برقم 87 لسنه 2020 إداري مارينا، وذلك عن واقعة قيام مجموعة من الشباب بمحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها، حيث ذهبت ريهام سعيد للنيابة صباح الأحد، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول تهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديدها بالإيذاء.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، حرص الكثير من الشخصيات العامة، على تسجيل وفضح وقائع التحرش بهم في الأماكن العامة، أو على مواقع التواصل الإجتماعي في محاولة لمواجهة ظاهرة التحرش والتنمر في المجتمع.