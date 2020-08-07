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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تحدثت الفنانة الكبيرة شهيرة، عن وضعها النفسي في الآونة الأخيرة، كاشفة إنها تعاني من حالة نفسية سيئة.
وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، قالت "شهيرة": "مش عارفة ليه بقى عندي بلادة يعني تناحة من ناحية الكل، لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب، مش عايزة أشوف خلقة حد".
وأضافت: "داهية لأكون داخلة على حالة نفسية، مش عايزة افسر في وشكم وأقول اكتئاب، يا رب لأ.. استرها معايا يا رب، بصوا بقا لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا".
وكشفت شهيرة مؤخرا تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، مؤكدة أن حالته الصحية لا تتحسن، وكل أمنياتها ألا تسوء الحالة لما هو أصعب من ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة: "داخلة على حالة نفسية ومش عايزة أقول اكتئاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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