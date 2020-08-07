محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأ المخرج رامي إمام شقيقه الفنان محمد إمام، على مولودته الجديدة "قسمت" التي رزق بها الخميس الماضي.
وعبر خاصية "ستوري إنستجرام"، نشر إمام مقطع فيديو، يهنئ خلاله شقيقه، معربًا عن سعادته لأنه أصبح عم للمرة الثانية، قائلًا: "بقيت عم للمرة التانية، الحمد الله قسمت وصلت بعد كفاح طويل".
ورُزق الفنان محمد إمام بمولودته الثانية "قسمت"، يوم الخميس الماضي، بعد أن رُزق بابنته الأولى خديجة في منتصف عام 2019، ودائما ما ينشر صورا عن تغير حياته، بعد قدومها للحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رامي إمام يهنئ شقيقه بمولودته "قسمت": وصلت بعد كفاح طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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