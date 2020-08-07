تراند اليوم : صورة| هل تشمت "أحلام" في ألد أعدائها بعد تدمير منزله في انفجار بيروت؟

أثارت صورة شاركها الممثل والمذيع اللبناني عادل كرم عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعاطفًا واسعًا بعد أن أظهرت حجم الدمار الذي أصاب شقته جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

وشوهد كرم يتنقل بين حطام شقته القريب من المرفأ. وعلق على صورة يجلس فيها على حطام شقته بينما يظهر مرفأ بيروت على مقربة منه: "يا ضيعان العمر، والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى".

وأثارت الصورة تعليقات متعاطفة من جانب متابعيه، فيما بدا لافتًا قول أحدههم إن المطربة الإماراتية أحلام ستكون أكثر الشامتين فيه، نظرًا للخلاف وحرب التصريحات المشتعلة بينهما.

وأصاب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، الكثير من المنازل وتسبب في دمار وأضرار واسعة، فيما يقدر محافظ العاصمة أن 300 ألف لبناني تعرضت بيوتهم للدمار جراءه.

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ولم يستثن من ذلك، الفنانين والمشاهير، حيث أصيبت منازل راغب علامة وهيفاء وهبي وإليسا ووعد ونادين نسيب نجيم لأضرار كبيرة بسبب قربها من مكان التفجير.