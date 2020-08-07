جوزيه مورينيو ينفعل على لاعبيه بسبب اسمه الحقيقي

رنا صلاح الدين - أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، غضبه من أن الجميع يسيئون نطق اسمه.

مورينيو، ظهر خلال استعداد برنامج "Amazon Prime" للعرض الأول لفيلم وثائقي لموسم توتنهام تحت عنوان " الكل أو لا شيء"، وهو يشرح للمدافع جافيت تانغانغا سبب أهمية تسمية كل لاعب بشكل صحيح.

جوزيه مورينيو

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المدرب قال: "أكره نطق أسماء اللاعبين بشكل خاطئ، الجميع يلفظ اسمي بشكل خاطئ، الجميع يسموني خوسيه، لكنني لست خوسيه، أنا جوزيه.

جوزيه مورينيو البالغ من العمر (57 عاما) كان قد تولى منصب مدرب توتنهام في منتصف الموسم، خلفا للمدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في نوفمبر الماضي، وأنهى توتنهام الموسم تحت قيادة البرتغالي في المركز السادس.

جوزيه مورينيو