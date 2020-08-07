رسالة جورجينا رودريجيز للشعب اللبناني

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رنا صلاح الدين - أبدت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوقنتوس الإيطالي، تعاطفها مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز نشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لحادث الانفجار الضخم، وطالبت متابعيها بالدعاء للشعب اللبناني لتجاوز تلك الكارثة.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
جورجينا رودريجيز
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، كان قد أعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.
عدد كبير من الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم حول العالم كانوا قد تضامنوا مع لبنان عقب الحادث ووجهوا رسالات تضامن مع اللبنانيين.
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