توم هانكس يقترب من "بينوكيو" في نسخة جديدة

تجري شركة ديزني مفاوضات مع الممثل الأمريكي توم هانكس، لتضمه لنجوم نسخة سينمائية حية جديدة، تسعى لإنتاجها مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "بينوكيو".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هانكس الآن في مفاوضات مع ديزني، ليجسد شخصية Geppetto في الفيلم الذي سيخرجه "روبيرت زيميكيس".





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وبحسب مصادر مقربة من هانكس، أفادت الصحيفة البريطانية بأنه أبدى استعداده للمشاركة بالفيلم بعد قراءته للنص السينمائي الخاص به.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يشارك بها توم هانكس المخرج "روبيرت زيميكيس" في عمل سينمائي، إذ سبق لهما حصد جائزة الأوسكار معا في عام 1994 عن عملهما بفيلم "فوريست جامب" الشهير، كما سبق أن تعاونا معا في أفلام Cast Away عام 2000 وفيلم The Polar Express عام 2004.

وكانت شركة ديزني طرحت فيلم الرسوم المتحركة بينوكيو عام 1940 للمرة الأولى، وهو مستوحى من رواية "The Adventures of Pinocchio" التي طرحت في عام 1883.