لا تفوتك.. قائمة بأفضل 10 أفلام تاريخية وسيرة ذاتية في السينما العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وفقا لقائمة أعدها موقع "IMDB"، فإن هناك 10 أفلام تاريخية وسيرة ذاتية، أخُتيرت من قبل الجمهور، لتتربع على عرش قوائم الأفلام.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية قائمة بأبرز هذه الأفلام:

Greyhound

تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد في القوات البحرية الأمريكية، "إيرني كراوس"، أن يقود سفينة تجارية تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات، خلال معركة الأطلسي في عام 1942، الفيلم مأخوذ عن رواية The Good Shepherd.

الفيلم إنتاج عام 2020، وبطولة توم هانكس، إليزابيث شو، ستيفن جراهام، روب مورجان، ومن إخراج آرون شنايدر.

Hamilton

هو فيلم موسيقي أمريكي، يضم سجلًا حيًا لموسيقى برودواي، والفيلم مستوحى من سيرة إلكسندر هاملتون، التي كتبها رون شيرنو عام 2004.

الفيلم إنتاج عام 2020، بطولة جوناثان جروف، دافيد ديجز، ليزلي أودوم جونيور، ومن إخراج توماس كايل.

Gone with the Wind

تدور قصة الفيلم حول الحرب الأهلية الأمريكية، من خلال قصة الحب بين "سكارليت أوهارا" و"ريت بتلر" خلال، وتعرض الفيلم للعديد من الانتقادات، إذ يضفي عليه طابع العبودية، الفيلم مأخوذ عن رواية مارجريت ميتشل "ذهب مع الريح".

الفيلم إنتاج عام 1939، بطولة فيفيان لي، كلارك جيبل، أوليفيا دي هافيلاند، هاتي ماكدانيال، وحصل على 8 جوائز أوسكار، واختاره معهد الفيلم الأمريكي ليكون الرابع في قائمة الأفلام الأمريكية المائة الأفضل في القرن العشرين.

The Outpost

الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية وردت في كتاب بالعنوان نفسه لجيك تابر، وصُنف كأفضل فضل احتوى على مشاهد أكشن احترافية التي تدور في سياق حرب.

الفيلم إنتاج عام 2020، من بطولة أورلاندو بلوم، سكوت إيستوود، كاليب لاندري جونز، ميلو جيبسون، ومن إخراج رود لوري.

Midway

هو فيلم حربي أمريكي، يروي قصة معركة ميدواي التي دارت رحاها بين اﻷمريكيين واليابانيين من وجهة نظر القادة والجنود الذين شاركوا في المعركة.



الفيلم إنتاج عام 2019، بطولة إد سكراين، وباتريك ويلسون، ولوك إيفانز، وآرون إيكهارت، ونيك جوناس، ومن إخراج رولان إيميريش.

Advertisements

Ip Man 4: The Finale

الفيلم هو الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الصينية "ييب مان"، تدور أحداثه حول حياة المعلم ييب مان في هونج كونج البريطانية.

الفيلم إنتاج عام 2019، بطولة دوني ين، داني تشن، وو يوي، ومن إخراج ويلسون ييب.



Schindler's List

فيلم سيرة ذاتية، تدور أحداث الفيلم عند استعمار ألمانيا لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية، يُصبح رجل الأعمال والصناعة الألماني والمنتمي للحزب النازي أوسكار شندلر معنيا وقلقا تدريجيا بعماله اليهود بعدما شاهد اضطهادهم من طرف الألمان النازيين.

الفيلم من إنتاج 1993، وبطولة ليام نيسون، رالف فينز، بين كنجسلي، ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وفاز بـ7 جوائز أوسكار.



Munich

يحكي الفيلم قصة مطاردة الموساد لأعضاء منظمة أيلول الأسود التي كانت وراء تنفيذ عملية ميونخ عام 1972 في مدينة ميونيخ الألمانية.



الفيلم إنتاج عام 2005، من بطولة الممثل الشهير إيريك بانا، ماري جوزيه كروز، دانيال كريج، آيليت زورر، ومن إخراج ستيفن سبيلبرج.



Harriet

في مقاربة تجمع ما بين الدراما والسيرة الذاتية والتاريخ، يقدم الفيلم الفصول الأكثر إثارة في تاريخ العبودية الراسخة لقرون في العقل الجمعي للمجتمع الأميركي القائم على الطبقات ونظام الرق في القرن التاسع عشر.



الفيلم إنتاج عام 2019، بطولة سينثيا إيريفو، ليزلي أودوم جونيور، جو ألوين، ومن إخراج كاسي ليمونز.



Dunkirk

يحكي الفيلم القصة الواقعية التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية سنة 1940، خلال إجلاء الجنود البريطانيين من مدينة دنكيرك الفرنسية.

الفيلم إنتاج عام 2017، بطولة فيون وايتهيد، توم غلين كارني، جاك لودين، هاري ستايلز، من إخراج وكتابة وإنتاج كريستوفر نولان.