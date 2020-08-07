أحمد العوضي يرفض “قعدة رجالة 3”

متابعة بتجـــــــــرد: رفض الفنان المصري أحمد العوضي خوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية بعد تلقيه عرضاً للمشاركة في تقديم الجزء الثالث من برنامج (قعدة رجالة)، الذي يجري تصويره حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مصدر مقرّب من أحمد العوضي، إن الجهة المنتجة طرحت اسم العوضي بعد نجاحه في مسلسل (الاختيار)، وبالفعل بدأت مرحلة التفاوض معه التي لم تُكلل بالنجاح، بحسب قوله، مشيراً إلى تعاقد الجهة المنتجة مع الفنان اللبناني نيقولا معوض بديلاً له إضافة إلى الفنان المصري خالد سليم والفنان السوري قيس الشيخ نجيب.

وكان العوضي قد جسَّد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل (الاختيار)، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وتناول قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، وجسَّد بطولته كل من: أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.