مديحة كامل برفقة حفيدها في صورة نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها الفنانة الراحلة مديحة كامل، إلا أنها اتخذت قرار اعتزال الفن وهي في أوج شهرتها في عام ١٩٩١، وذلك لرعاية أسرتها وابنتها الوحيدة ميرهان محمود الريس.
وفي صورة نادرة ظهرت الفنانة الراحلة بعد ارتداء الحجاب، وهي تحمل حفيدها يوسف.
مديحة كامل وحفيدتها
ابنة مديحة كامل، كشفت تفاصيل عن حياة والدتها بعد ارتداء الحجاب، قائلة في تصريحات صحفية: "كانت قبل الاعتزال بتشتغل ليل ونهار، وكانت محرومة من أشياء كثيرة، وبعد الاعتزال اهتمت أن تقرأ في الدين وأن تقضى أوقاتاً أكبر مع عائلتها وصديقاتها، كما كانت تحضر مجالس علم لأهل الثقة من المتخصصين وأغلبهم من خارج الوسط الفني".
وأضافت: "أنجبت ابني الكبير يوسف قبل وفاتها وكانت غيرانة عليا جدا بعد ولادته بسبب اهتمامي به، وبعد شهر ونصف بدأت تلعب معه وارتبطت به ارتباطا شديدا، حتى أنه كان يقف إلى جوارها ويداعبها وهي تصلي، وماتت أمي وعمره عام ونصف، ولم تر ابنتي جومانا التي تشبهها كثيرا ولكنها ولدت بعد وفاتها".
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