كارينا كابور لا تستطيع البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة بدون هذا الشيء الوحيد

رنا صلاح الدين - بعد أن شوقت معجبيها الذين انتظروا ظهورها على وسائل التوصل الاجتماعي لفترة طويلة ، ظهرت النجمة الهندية كارينا كابور خان لأول مرة على موق الصور والفيديوهات العالمي Instagram.

بدأت كابور في مشاركة متابعيها معجبيها بصور ومقاطع فيديو مذهلة لها ولأسرتها ـ وهم دائمكا ما يطالبونها بالمزيد.

في مقابلة صحفية، تحدثت كارينا على شيء واحد لا تستطيع العيش من دونه وليس من المستغرب أن هذا الشيء هو الهاتف، وقالت "أحب هاتفي، لا أعتقد أنني سأعيش طويلا بدونها"

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كما سُئلت الممثلة أيضًا إذا كان بإمكانها الاحتفاظ جهاز واحد لنفسها، فماذا سيكون؟ أضافت: "سيكون وسيلة نقل عبر الإنترنت لتوفير وقت السفر للتصوير!".

كارينا حاليًا في الحجر الصحي في المنزل مع زوجها سيف علي خان وابنهما تيمور علي خان في المنزل منذ الأشهر الأربعة الماضية بسبب فيروس كورونا وما سببه الإغلاق على مستوى البلاد. بصرف النظر عن قضاء وقت ممتع مع أحبائها ، غالبًا ما تُرى أيضًا وهي تتفاعل مع معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشوراتها الشيقة.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل ، ستظهر كارينا بعد ذلك في فيلم للمنتج كاران جوهر ، "تاخت". يضم الفيلم مجموعة من النجوم تشمل رانفير سينغ وعليا بهات وفيكي كوشال وبومي بيدنيكار وجانفي وأنيل كابور.