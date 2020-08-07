شاهد الأضرار التي سببها انفجار بيروت في منزل راغب علامة.. فيديو

رنا صلاح الدين - حرص النجم اللبناني راغب علامة على طمأنه محبيه على صحته وأسرته بعد انتشار مقطع فيديو رصد الأضرار التي لحقت بمنزله جراء انفجار بيروت. السوبر ستار كتب: «صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا»، وأضاف: «الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل بالمال ومش بأصحاب، رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى ويعوّض على الناس الخسائر ..وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس».

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