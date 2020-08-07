شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الأسمر فى الذكرى التاسعة لرحيل والده: كان عاشقا لمحمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة الذكرى التاسعة على رحيل المطرب حسن الأسمر، الذى كان قامة من قامات الطرب الأصيل نظرا لأدائه البسيط وإحساسه بالطبقة المتوسطة .

الخليج 365 تحدث مع نجله هانى الأسمر وقال : تعلمت من والدى كيفية اختيار الكلمة واللحن علشان يوصل لقلب الناس بطريقة بسيطة وسهلة، كما أننى تعلمت منه عدم التسرع في اتخاذ القرار وكان يعتبر قامة كبيرة وعلامة من علامات الغناء الشعبى .



المطرب حسن الاسمر

وأضاف أنه كان محب للناس كلها وكان عاشق للفنان محمد فوزى، مشيرا انه أيضا محب لأغانى عبده الاسكندرانى حيث طلب منى سيديهات لكل ألبوماته حيث كان يتميز عن غيره وهذا سبب حب والدى له .

وأضاف:"وعن كواليس أغنية "أنا الصياد" التي جمعتنى به فإن الأغنية حققت نجاحا كبيرا وكنت متوترا جدا من الغناء أمامه وقال لى مهندس الصوت وقتها "إنت إزاى قلقان من والدك" على الرغم انه كان رافض دخولى مجال الفن في البداية ولكن والدتى ربنا يعطيها الصحة كانت تقنعه بذلك" .

Advertisements

وأشار أنه كان من محبى الطبخ ومحب لجميع أنواع الأكل خصوصا الطواجن وكان سبب في تعليمى الطبخ أيضا .

ومن المعروف أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى "، و" متشكرين "، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

يذكر أن الفنان حسن الأسمر توفى فى 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها عن عمر 52 عاما.



هانى حسن الاسمر

وشارك هانى الأسمر في موسم رمضان الماضى في مسلسل "ولاد امبابة" بطولة الفنان القدير لطفي لبيب، الفنانة فريدة سيف النصر، شمس، سعد الصغير، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، راندا البحيرى، إيناس النجار، سوار النجار، إيمان السيد، غادة نافع، عبد الله مشرف، سميرة صدقي، نادر ابو الليف ،ريكو،علاء زينهم، منير مكرم، ايمن قنديل، مراد فكرى، ايمن منصور، احمد ميشو، احمد منير ، محمد فاروق شيبا ، شريف عمر ، فيفتي و السادات وأخرون ، من تأليف أيمن بكرى، ومن إخراج ممدوح زكي .