"سيلفي" أحمد جمال وليلى علوي وسط الورود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من الساحل الشمالي، التقطها لها خطيبها الفنان أحمد خالد صالح.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

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أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط مجموعة من الزهور.

أحمد خالد صالح

نشر الفنان احمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من الساحل الشمالي.

مصطفى فكري

نشر المخرج مصطفى فكري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل ابنته الرضيعة.

بيونسيه

نشرت النجمة العالمية بيونسيه، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بفستان أزرق أنيق.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.