شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامى عياش: جروحى لا تسوى شيئا أمام آلام من فقدوا ناس غاليين على قلوبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت داليدا عياش، زوجة النجم اللبنانى رامى عياش، جمهورها ومتابعيها عقب إصابتها بجروح جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضى، مؤكدة أن جروحها لا تساوى شيئا أمام آلام الناس الذين فقدوا أشخاص غاليين على قلوبهم.





وكتبت داليدا، عبر حسابها على انستجرام: "بشكر من كل قلبى كل اللى اتطمن وسأل عنى، حسيت ان عندى عائلة كبيرة كتير، بدى أقول ان جروحى والحادث وكل الكابوس اللى قطعت فيه هوى ما شيء قدام آلام الناس اللى فقدوا ناس غاليين على قلوبهم أو اتصابوا بتشوهات".

وأضافت داليدا: "قلبنا عم يتقطع على بيروت اللى عم تحترق، الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".





وكان النجم اللبنانى رامى عياش، طمأن جمهوره ومتابعيه على زوجته داليدا، التى أصيبت نتيجة انفجار المرفأ فى بيروت، الثلاثاء الماضى، مؤكدا أن جروحها توزعت بين جبينها وأنفها ويديها، مشيرا إلى وجود إصابات أكبر وأطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح فى دمائها.

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وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء، غمرتونى بمحبتكم واهتمامكم ان شاالله منوفيكم، جروحها توزعت بين جبينها وأنفها وايديها وارجيها، ولكن الحمد الله على كل شيء مصيبة وخسارة، غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها، صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".





وأضاف عياش: "مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها، الله يشفى كل جريح ويرحم كل اللى فارقونا، بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلص".

وأصيبت داليدا عياش، بإصابات بالغة فى يديها وقدمها إثر الانفجار الضخم الذى شهده ميناء بيروت فى لبنان، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبناني رامى عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها.